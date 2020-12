Si avvicina al milione il numero dei test somministrati da inizio pandemia

Quasi un milione di test effettuati in Puglia. Un numero importante per rilevare gli 80mila contagiati dal virus dall’inizio della pandemia. Dagli ultimi 7.495 tamponi sono risultati ulteriori 791 nuovi casi che confermano la percentuale del 10 percento circa di contagi sui test somministrati. Nella provincia di Bari i casi registrati sono 414. Su questo numero incidono tre nuovi focolai scoperti in altrettante case di riposo a Modugno e Turi. Scende notevolmente il numero di casi registrati nelle ultime 24 ore nel Foggiano, 41, e nella Bat, 82. Tutti sotto quota cento i nuovi casi nelle province meridionali della Puglia. Sono 78 nel tarantino, 85 nel brindisino e 88 nel leccese. Sono registrati ancora 5 casi la cui residenza non è nota, ulteriori 2 casi sono stati riattribuiti. Sono 23 i decessi riportati oggi. 4 nel barese, 3 nel brindisino, 4 nella Bat, 9 nel foggiano, 2 nel tarantino, un ultimo è relativo a persona residente fuori regione. I ricoverati sono 1605, quattro in meno rispetto a ieri, mentre i guariti nell’ultima giornata sono 285.