Non si ferma la circolazione del virus, ma sempre meno ricoveri in ospedale

Dai 10.848 tamponi somministrati sono risultati 1.382 nuovi casi. Con una percentuale che si attesta intorno al 12, 7 percento, quasi poco più di un punto in meno rispetto a ieri. Nella provincia di Bari, che continua ad essere la più colpita dal virus i nuovi contagi sono 566. Nel foggiano e nella Bat, province critiche sul fronte della pandemia i contagi nelle ultime 24 ore sono stati rispettivamente 241 e 153. Altra provincia critica in questa seconda ondata è quella di Taranto che oggi fa registrare 309 casi. Più contenuta la circolazione del Covid 19 nel leccese, che registra 55 casi, e nel brindisino con 49 contagi. Tra i residenti fuori regione i nuovi casi sono 6, altri 3 si riferiscono a persone la cui residenza non è nota. I decessi registrati oggi sono 26, di questi 18 nell’area metropolitana di Bari, 5 nel foggiano, 2 nel leccese e 1 nel tarantino. Complessivamente sono 1.609 i ricoverati in ospedale, 22 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. I guariti nella giornata appena trascorsa sono 801. Il dato riferito a ieri fa risultare 174 ricoverati in terapia intensiva con 28 nuovi accessi.