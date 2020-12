È arrivato un nuovo mezzo per il trasporto scolastico

I fondi sono quelli del Piano regionale per il diritto allo studio per il 2019. La destinazione di quei fondi il Comune ha voluto indirizzarlo all’acquisto di un minibus per il trasporto scolastico. Un mezzo che ha 9 posti a sedere ed è corredato di un sollevatore con pedana telescopica con una portata di 320 chilogrammi, utile al trasporto di persone con disabilità o problemi di deambulazione Il mezzo è già stato consegnato al Comune ed è pronto per l’entrata in esercizio.