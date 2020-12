Torna al 14 percento il rapporto tra tamponi e positivi

Risale la percentuale tra tamponi somministrati 9.436, e il numero di nuovi casi, 1.314 in Puglia. La percentuale si attesta al 14 percento, quattro punti in più di ieri, con 486 nuovi positivi nell’area metropolitana di Bari e 320 in provincia di Foggia. Nella Bat i nuovi casi sono 136, mentre nel tarantino 168. Appaiono sempre meno colpite le province di Lecce con i suoi 90 casi, e di Brindisi che segnala 102 contagi. Altri 5 casi sono segnalati di persone residenti fuori regione e ulteriori 7 casi la cui residenza non è nota. Scende il numero delle vittime, sono 29 nelle ultime 24 ore, distribuite tra la provincia di Bari, 7 decessi, 11 nella Bat, 2 nel brindisino, 5 nel foggiano, 2 nel leccese e altrettanti nel tarantino. Continua a scendere il numero dei ricoverati in ospedale, nella giornata di ieri sono stati 22 in meno rispetto al giorno precedente, per un totale di 1.631 posti letto occupati, mentre sono risultati negati e quindi guariti dal Covid 1066 persone.