Più guariti meno contagi in Puglia. La prima volta da settembre

Per la prima volta in questa seconda ondata della pandemia, il numero dei guariti è superiore a quello dei nuovi contagi. Sono 1264 i pazienti risultati negativi al tampone, contro i 1.073 ulteriori casi riscontrati dai 10.728 test somministrati, per una percentuale pari al 10 percento. Continua a essere la provincia di Bari quella con il maggior numeri di casi quotidiani, con 523 nuovi contagi, mentre scendono considerevolmente i casi rilevati nel foggiano, 90, e nella Bat, 115. Preoccupa ancora la provincia di Taranto dove è stato scoperto un nuovo focolaio in una residenza per anziani di Manduria, i casi complessivamente sono 135, e la provincia di Lecce dove i nuovi contagi sono 160. Nel brindisino numeri più contenuti, sono 59 i contagiati delle ultime 24 ore. Ci sono anche 2 casi di residenti fuori regione e altri 11 casi la cui provincia non è nota. Sono stati registrati ancora 43 decessi, 12 nel barese, 9 nella Bat, 1 nel brindisino, 14 nel foggiano, 3 nel leccese, 4 nel tarantino. Continua ad alleggerirsi anche la pressione sui reparti Covid, a dover ricorrere alle cure mediche sono 30 pazienti in meno rispetto a ieri per un totale di 1.653 ricoverati. C’è però ancora pressione sulle terapie intensive. Nella giornata di ieri ci sono stati 42 nuovi accessi, il numero più alto in Italia, per complessivi 185 pazienti sottoposti a trattamenti medici importanti come l’ossigeno terapia.