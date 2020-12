Il Di Venere e il San Paolo in prima linea nella lotta al Covid

Oltre 116mila tamponi analizzati da marzo scorso fino al 10 dicembre, per una percentuale pari al 13,4 percento di quelli eseguiti in Piglia nello stesso arco di tempo. Impegnata una equipe di 18 unità tra biologi, medici e tecnici di laboratorio, che lavorano 24 ore al giorno per 7 giorni a settimana. È quanto l’Ospedale Di Venere ha messo in campo nella otta alla pandemia, utilizzando apparecchiature di ultima generazione capaci di processare fino a mille tamponi al giorno. Perché più rapidi sono i responsi dei tamponi effettuati, più si circoscrive al diffusione del virus. Questa la bussola che ha guidato in questi mesi il team guidato dal direttore dell’unità di patologia clinica Edmondo Adorisio. «Il sistema - ha spiegato Adorisio – è in grado cioè di estrarre e amplificare il dna molecolare in un’unica operazione, mentre l’apparecchiatura con tecnica tradizionale, con operazioni distinte, ne riesce a trattare sino a 100 in sei ore, 400 circa in 24 ore». Sicuramente un vantaggio tecnologico che si traduce nella capacità di velocizzare tutte le operazioni necessarie per individuare il virus nei campioni analizzati. «La velocità è nostra “arma” più efficace – ha rimarcato il direttore Adorisio - per cercare il virus e garantire il buon funzionamento di tutta la filiera, da chi esegue materialmente il prelievo del tampone a chi lo analizza a chi, infine, prende in carico i soggetti positivi, dal Dipartimento di Prevenzione agli Ospedali Covid». Il laboratorio Covid del Di Venere rappresenta quindi uno snodo importante del sistema di contrasto della pandemia. Che ora va arricchendosi con un altro strumento: il test antigenico. Da circa un mese, infatti, è operativa la rete composta da 22 postazioni distribuite capillarmente su tutto il territorio della ASL Bari, in particolari zone nevralgiche: Ospedali, Pronto Soccorso, Poliambulatori, uffici di Medicina del Lavoro e postazioni mobili su ambulanza. Con le loro apparecchiature possono fornire l’esito del tampone in pochi minuti, permettendo così di testare un vasto campione di popolazione, a partire dagli operatori sanitari ma non solo. «Bastano 10 minuti – ha concluso Adorisio – per scoprire se un paziente è positivo oppure no. L’antigenico è uno strumento utile perché ci offre rapidamente e con facilità un’indicazione, soprattutto in situazioni che richiedono urgenza o su grandi campioni da vagliare, dopo di che è il tampone molecolare a dire l’ultima parola, la diagnosi definitiva». Se il Di Venere mette in campo la tecnologia per «scovare il virus» l’ospedale San Paolo ha organizzato uno sportello a distanza per garantire alle famiglie dei pazienti Covid un contatto diretto con l’ospedale in grado di offrire anche sostegno psicologico, soprattutto nel periodo natalizio. Perché il Covid è una malattia grave di per sé, che ha come aggravante la solitudine che si traduce in assenza di contatti fisici tra pazienti e i loro familiari. Per supportare quest’ultimo aspetto della pandemia si è costituito un team composto da psicologi, assistenti sociali e volontari che hanno attivato un apposito numero telefonico, 080 5843275, attivo dal lunedì al venerdì.