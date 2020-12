Meno ricoveri negli ospedali ma i contagi sono sempre alti

Le uniche note positive sono quelle relative ai ricoveri nei reparti covid, sono 34 in meno rispetto a ieri, e ai dimessi o comunque risultati negativi dopo l’ennesimo tampone che continua ad aumentare in modo consistente, 768 nelle ultime 24 ore. Sul fronte dei nuovi contagi, invece la curva è sull’altalena. Rispetto a ieri sono stati registrati 365 casi in più, 1.388 in totale, su 10.188 test effettuati. Con tra percentuale tra tamponi e positivi che torna a circa il 13 percento. È sempre la provincia di Bari a detenere il triste primato di nuovi casi, ne sono stati rilevati 547, più del doppio di quelli rilevati nel foggiano, 242 e nella Bat 219. I casi registrati nella provincia di Taranto sono 142, lo stesso numero rilevato nella provincia di Lecce. Nel brindisino i nuovi casi sono 90, mentre si continuano a registrare casi relativi a residenti fuori regione, 1, e a contagiati la cui residenza non è nota, altri 5. I decessi sono stati 44, di cui 16 nel barese, 15 nella Bat, 1 in provincia di Brindisi, 6 in quella di Foggia, 2 nel leccese e tre nel tarantino. Un ultimo decesso riguarda un residente fuori regione.