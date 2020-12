Altri 1.023 nuovi casi in Puglia ma la curva è in discesa

Da inizio pandemia quasi un pugliese su quattro è stato sottoposto a tampone per il Covid 19. Ne sono stati somministrati esattamene 910mila da marzo ad oggi. Dagli ultimi 10.163 test, tanti ne sono stati processati nelle ultime 24 ore sono risultati 1.023 casi positivi. Un numero decisamente più basso rispetto ai giorni scorsi raffrontato con un numero analogo di tamponi. Rimane però sempre la provincia di Bari quella più colpita dal virus con i suoi 367 casi riscontrati oggi. Nelle altre due province con uìil maggior impatto del coronavirus, la Bat e quella di Foggia, i casi registrati sono rispettivamente 104 e 145. Nelle province meridionali pugliesi, i nuovi casi sono 129 nel tarantino, 122 nel brindisino e 146 nel leccese. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 54, di cui 9 nel barese, 15 nella Bat, 2 nel brindisino, 19 nel foggiano, 4 nel tarantino e 5 nel leccese. Ma, come fa sapere il dipartimento della promozione salute, «il numero dei decessi riportato in data odierna è relativo all’immissione e all’aggiornamento dei dati nell’archivio. Il dato giornaliero reale è invece in linea con l’andamento medio». Buone notizie dal fronte delle ospedalizzazioni. I pazienti ricoverati diminuiscono sempre più, sono 18 in meno rispetto a ieri, complessivamente il loro numero è di 1.711, così come sale il numero delle guarigioni con altri 726 pazienti che si sono lasciati il virus alle spalle.