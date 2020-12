La Puglia è sopra la media nazionale nella percentuale tra tamponi e positivi

Con oltre il 13 percento di contagi sui tamponi effettuati la Puglia rimane oltre la media nazionale, che è di poco superiore all’11 percento, nell’andamento del contagio da Covid 19. Nelle ultime 24 ore sui 4.878 test somministrati sono risultati 656 nuovi casi. Di questi 212 sono nell’area metropolitana di Bari, meno della provincia di Foggia che ne fa registrare 262. Scende notevolmente il numero di nuovi casi nella Bat, che riporta 61 casi, come la provincia di Taranto che ne registra 13. Nelle due province salentine in numero dei nuovi contagi è di 59 per il leccese e 43 per il brindisino. Ci sono poi 2 casi di residenti fuori regione e 4 la cui residenza non è nota. Sono da registrare ancora 24 decessi, 6 nel barese, 7 nella Bat, 8 in provincia di Foggia, 1 in quella di Lecce e 2 nel tarantino. Tre ricoveri in meno rispetto a ieri, sono complessivamente 1735 i pazienti ospedalizzati, tra questi 184 sono in terapia intensiva, con 17 nuovi ingressi nei reparti. Sale il numero dei dimessi e negativizzati. In 24 ore sono stati 746.