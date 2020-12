Il 16 percento dei tamponi in Puglia è risultato positivo.

Dai 7.122 test somministrati sono risultati 1.175 casi positivi. Con un percentuale che supera il 16 percento tra tamponi e contagi e che fa della Puglia una delle regioni italiane più ad alto rischio. La metà circa dei casi registrati nelle ultime 24 ore, con i suoi 520 nuovi positivi, riguarda l’area metropolitana di Bari. La provincia di Foggia registra 281 casi, mentre la Bat 118. Va leggermente meglio nelle provincie meridionali pugliesi con Taranto che rileva 92 casi, Lecce 95 e Brindisi 60. Ci sono ancora 3 casi di residenti fuori regione, e altri 6 la cui provincia di residenza non è nota. Sono 23 i decessi registrati nell’ultima giornata, 2 nel barese, 9 nella Bat, 2 nel brindisino, 6 nel foggiano e 4 nel tarantino. Il dato in costante miglioramento è quello dei nuovi ricoveri che continua a scendere quotidianamente. Sono infatti 43 in meno rispetto a ieri gli accessi, per complessivamente 1.738 pazienti assistiti nelle corsie degli ospedali pugliesi. Si alleggerisce anche la pressione sulle terapie intensive che nonostante i 26 nuovi ingressi nei reparti, il totale complessivo è di 191 pazienti. Secondo il presidente dell’Anci Puglia, Domenico Vitto, lo ha riferito all’Ansa, «molti dei nuovi contagi sono avvenuti a pranzo la domenica in cassa dei nonni, dove si abbassano le mascherine e gli spazi sono ristretti e poco arieggiati. Il contesto ideale per far correre il coronavirus».