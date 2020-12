Nella Diocesi la Messa del 24 dicembre si celebrerà tra le 18,30 e le 20

Sarà un Natale diverso anche per le liturgie che accompagnano le celebrazioni religiose. Saranno gli orari delle Sante Messe a subire le variazioni dettate dalla pandemia in corso, dovendo essere officiate negli orari compatibili con il cosiddetto «coprifuoco». La Diocesi di Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e Ruvo, ha accolto quelle che sono state le indicazioni del Governo, stabilendo, attraverso il Vescovo, Domenico Cornacchia, che le Messe della notte di Natale, il 24 dicembre, saranno celebrate in tutte le parrocchie in orari compresi tra le 18,30 e le 20. Un arco di tempo «libero» per consentire agli officianti di venire incontro alle necessità dei loro parrocchiani. Per tutte le parrocchie della Diocesi, inoltre il Vescovo invita, per il 31 dicembre, alla sola celebrazione dell’Eucarestia solenne seguita dal Te Deum e dalla Benedizione.