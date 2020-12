È ancora alto il numero dei nuovi contagi in Puglia

Rimane sempre alto il numero dei positivi in Puglia. Nell’ultima giornata, dai 10.209 teste effettuati, sono risultati 1.478 nuovi casi di Covid 19. Circa un terzo, 538, sono nell’area metropolitana di Bari. Altri 255 nella provincia di Foggia e 253 in quella della Bat. Nelle provincie meridionali pugliesi è sempre il tarantino a detenere il triste primato con 281 nuovi casi, mentre scendono sotto i 100 i contagi nelle provincie di Lecce e Brindisi che, nelle ultime 24 ore, registrano rispettivamente 92 e 44 casi. Altri6 casi sono attribuiti a residenti fuori regione, e ulteriori 9 casi a persone la cui provincia non è nota. I decessi registrati nell’ultima giornata sono complessivamente 43. DI questi 4 sono nel barese, 28 nella Bat, 9 nel foggiano e 1 per provincia nel brindisino e nel leccese. Il direttore della Asl BT Alessandro Delle Donne, provincia dove si è registrato il maggior numero di decessi, chiarisce: «Il dato odierno dei decessi nella provincia Bat deriva da un aggiornamento dell’archivio che verrà completato nei prossimi giorni. Per questo risulta un valore superiore alla media settimanale, perché tiene insieme informazioni raccolte dal mese scorso ad oggi. Si sta procedendo con questo aggiornamento e quindi per il dato consolidato bisognerà come sempre valutare l’andamento settimanale nei prossimi giorni». Si riduce di una unità il numero dei ricoverati in ospedale, sono 1781, e si riduce anche il numero dei guariti di giornata. Nelle ultime 24 ore sono risultati negativi ai test 190 pazienti.