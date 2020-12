Cresce nuovamente in Puglia la percentuale dei nuovi casi di Covid 19

Torna a essere alta la percentuale dei nuovi casi di Covid 19 in rapporto al numero di tamponi somministrati. È del 16 percento infatti il rapporto rilevato dagli 11.223 test processati per i 1.813 contagi registrati in Puglia. È sempre la provincia di Bari, con i suoi 667 casi, la più colpita, a cui risponde questa volta la Bat con 332 nuovi casi. Nel foggiano, il numero è sempre alto, i casi riportati dal bollettino regionale sono 258. Nel tarantino i contagi nelle ultime 24 ore sono 219, poco più della provincia di Brindisi che ne registra 215. In provincia di Lecce di casi sono 103, a cui si aggiungono 7 casi attribuiti a persone residenti fuori regione e altri 12 la cui residenza non è nota. Sempre alto il numero dei decessi, sono 34, di chi 12 nel barese, 1 nel brindisino, 9 nel foggiano, 2 nel leccese, 10 in provincia di Taranto. Lentamente continua a scendere il numero dei pazienti costretti a ricorrere alle cure ospedaliere, sono 18 in meno rispetto a ieri per complessivi 1.782 casi. Sembra anche accelerare il numero dei guariti. Ad essersi negativizzati nell’ultima giornata, sono in 590. A destare preoccupazione sono ancora le terapie intensive. Il dato, riferito a ieri è di 29 nuovi ingressi in quei reparti per un totale di 200 pazienti.