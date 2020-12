La percentuale dei nuovi contagi in Puglia è in linea con il dato nazionale

Mai così tanti tamponi in un giorno, 11.168, per 1.332 nuovi casi rilevati in Puglia. Per una percentuale tra test e positivi che è al di sotto del 12 percento e quindi in linea con il dato nazionale. Nella provincia di Bari i casi rilevati sono 266, mentre nella Capitanata sono 314. Nella Bat, dove probabilmente sono stati aggregati i dati non registrati ieri, i casi positivi sono 289. Nella provincia di Taranto i nuovi contagi riportati sono 157, meno del leccese dove i casi sono 165. Nel brindisino i casi rilevati sono 130. Infine sono registrati 7 casi fuori regione e altri 4 la cui provincia di residenza non è nota. I decessi registrati sono 55, di cui 15 nella provincia di Bari, 1 nella Bat, 27 nel foggiano, 7 nel tarantino, 3 nel leccese e altri 2 sono relativi a residenti fuori regione. Ma, fa sapere l’assessore Pierluigi Lopalco, «i decessi riportati nel bollettino odierno non rispecchiano l’andamento giornaliero che vede un picco settimanale di 36 decessi lo scorso 4 dicembre. Il bollettino quotidiano riporta solo quanto immesso nel sistema quel giorno e non la data dell’evento». Scende il numero dei ricoverati negli ospedali pugliesi, 38 in meno rispetto a ieri per complessivamente 1800 pazienti, sale considerevolmente il numero dei guariti che in giornata sono 545.