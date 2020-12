Scende a 175 il numero dei positivi al virus a Giovinazzo

Il dato aggiornato della Prefettura fa scendere a 175 il numero degli attuali positivi al Covid 19 a Giovinazzo. È un dato però che si riferisce al 7 dicembre, da cui emerge che, dalla precedente comunicazione, il 3 dicembre, i positivi sono cresciuti di altre 17 unità. Contemporaneamente ci sono state 23 guarigioni e purtroppo un decesso. Complessivamente, come fa sapere il sindaco Tommaso Depalma, da inizio pandemia a Giovinazzo ci sono stati 311 casi di coronavirus, 130 i guariti e purtroppo 6 decessi. Le fasce d’età maggiormente colpite dal coronavirus sono quelle che vanno dai 40 ai 59 anni con ben 119 casi complessivi. Con la istituzione della «zona gialla» riprendono le aperture. «Non è un liberi tutti», ammonisce Depalma raccomandando anche di continuare ad adottare le minime misure di sicurezza, ma qualche novità arriva dalla ordinanza che ha firmato. Riapre il mercato settimanale, gli accessi però saranno contingentati, riapre la scuola di musica «Filippo Cortese» ma solo alle lezioni individuali. Nel frattempo la giunta comunale ha approvato una delibera per procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso per la distribuzione dei buoni spesa alle famiglie che sono in difficoltà proprio a causa del Covid.