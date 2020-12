Meno di 3mila i tamponi somministrati, ma il dato è parziale

Per problemi tecnici i dati relativi al contagio nella Bat, non sono completi, ne registra solo 35, per cui i tamponi somministrati in Puglia nelle ultime 24 ore, e di cui si conosce l’esito, sono solo 2.758. Da questo minor numero di test processati, sono risultati 917 casi positivi. Un terzo circa dei quali, 323 nell’area metropolitana di Bari. Nel foggiano i casi positivi sono 236, mentre nel tarantino i nuovi positivi rilevati oggi sono solo 33. Nel brindisino i casi rilevati sono 190, nel leccese 97. Altri 5 casi sono riferiti a persone residenti fuori regione, mentre altri 2 sono stati riattribuiti. Scende il numero dei decessi in Puglia, sono 20, ci cui 7 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 nel foggiano, 1 nel leccese, 7 nel tarantino e un ultimo è relativo a un residente fuori regione. Torna a salire il numero dei ricoveri in ospedale, 36 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.838 pazienti. Rallenta anche la curva dei guariti dal Covid, nelle ultime 24 ore sono stati 139.