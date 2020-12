Sale il numero dei tamponi, diminuiscono i positivi

I tamponi somministrati sono stati più di 9.600, i nuovi casi rilevati 915. La percentuale tra test e positivi nella giornata odierna è scesa intorno al 10 percento. Un dato che conforta ma che deve ancora stabilizzarsi. Nel dettaglio scendono a 215 i casi rilevati nell’area metropolitana di Bari, a 119 nella provincia di Foggia. Nella Bat, che ieri non aveva pubblicato il dato sui nuovi casi, i contagi riscontrati oggi sono 157. È la provincia di Taranto a presentare il numero maggiore in Puglia di nuovi casi, sono 290, mentre nelle provincie di Lecce e Brindisi i casi sono rispettivamente 85 e 30. Ulteriori 7 casi sono relativi a residenti fuori regione, mentre altri 12 casi sono stati riattribuiti. Ancora decessi, sono 23 nelle ultime 24 ore, di cui 8 nel barese, 2 in provincia di Brindisi, 6 in quella di Foggia, 2 nel leccese e 5 nel tarantino. Sono solo 3 in più rispetto a ieri nuovi ricoveri nei reparti Covid degli ospedali pugliesi, per un totale di 1.802 unità. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono però 17 che portano a un totale di 197 pazienti che hanno bisogno di interventi medici più consistenti. Coloro che sono considerati guariti nelle ultime 24 ore sono 154.