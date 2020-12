Ancora mille casi in Puglia, ma senza i dati della Bat

I dati odierni recitano di 3281 tamponi somministrati e di 1001 nuovi casi positivi. Son dati incompleti quelli pervenuti dalla Regione, in quanto mancano quelli relativi alla Bat. Dai test processati risultano 278 casi nell’area metropolitana di Bari, mentre la Capitanata segna una forte presenza di nuovi positivi, 462. Nelle altre province, Taranto riporta 100 nuovi casi, Lecce 85 e Brindisi 78. Un ulteriore caso è attribuito a un residente fuori regione, altri 3 cono stati riattribuiti. Si registrano 24 decessi, 8 nel barese, 1 nel brindisino, 2 nella Bat, 7 nel foggiano, 1 nel leccese, 5 nel tarantino. Diminuiscono gli accessi in ospedale, sono 11 in meno rispetto a ieri, per un totale di 1805 pazienti. Continuano anche le guarigioni: altri 233 hanno lasciato il virus alle spalle.