Meno casi e meno tamponi ma si va stabilizzando verso il basso la curva del Covid

Numeri alti ma, complessivamente, sempre al ribasso quelli relativi al Covid 19 in Puglia. Dai 7.293 test effettuati, sono risultati 1.789 casi positivi. È sempre l’area metropolitana di Bari a presentare il numero maggiore di nuovi casi, sono 783, ma che in rapporto alla popolazione preoccupano meno dell’incremento della provincia di Foggia, dove i casi giornalieri sono 214, e della Bat con i suoi 160 casi. Numeri che per le due province fanno chiedere al presidente della Regione Michele Emiliano la «zona arancione», anche in rapporto alle strutture sanitarie presenti sui due territori che sarebbero sottodimensionate per contrastare la diffusione del virus e soprattutto per accogliere gli ammalati nei loro ospedali. Alti i numeri anche nella provincia di Taranto, che registra 259 casi, con le province salentine che riferiscono di 136 casi nel brindisino e 220 nel leccese. Si aggiungono ancora 8 casi di persone residenti fuori regione e altri 9 la cui residenza è stata riattribuita. Sono 24 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Di questi 5 sono nel barese, 12 nella Bat, 5 nel foggiano e 2 in provincia di Taranto. Continua a scendere il numero dei ricoverati in ospedale, sono 20 in meno rispetto a ieri per complessivi 1.796 posti letto occupati. Scende anche la percentuale dei ricoverati in terapia intensiva, che ieri era di 220 pazienti, secondo l’ultimo dato disponibile, ma che secondo le percentuali diffuse dalla Regione, è in ulteriore ribasso.