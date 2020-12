Un altro picco di casi positivi in Puglia, ma sempre meno accessi in ospedale

È il picco più alto raggiunto dalla Puglia nei contagi, sono 1.884 i casi positivi, rilevati da un numero consistente di tamponi, 10.119. Casi che, ripartiti per provincia riportano 629 nuovi contagi nell’area metropolitana di Bari, 444 in Capitanata e 230 nella Bat. Numeri alti anche nelle altre province in queste ultime 24 ore: 255 nel tarantino, 182 nel brindisino e 139 nel leccese. Per altri 5 casi la provincia di residenza non è nota. Scende sensibilmente il numero dei decessi, sono 28 nelle ultime 24 ore, di cui 6 nel barese, 10 nel foggiano, 8 nel tarantino, 3 nel leccese e 1 residente fuori regione. A fronte dell’alto numero di contagi, quello dei ricoveri in ospedale continua a scendere. 27 in meno rispetto a ieri per un totale di 1.796 pazienti, mentre continua a essere consistente il numero dei guariti. Nell’ultima giornata sono 240, meno rispetto a ieri, ma si traduce in una minore pressione sul sistema sanitario regionale.