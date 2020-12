Mai così tanti decessi in Puglia, 72 le vittime in 24 ore.

È record di decessi in Puglia. Sono 72 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. La provincia che oggiè la più colpita dai lutti a causa del Covid 19 è quella di Foggia con 35 morti. Segue il barese con 21 decessi. E ancora 8 morti nella Bat, 4 nel brindisino, 2 nel leccese e 2 nel tarantino. Per contro nella giornata odierna si registra un calo nei nuovi casi di contagio a fronte di un maggior numero di tamponi somministrati rispetto a ieri. Dai 9480 test sono risultati 1419 positivi. 111 in meno rispetto alle 24ore precedenti. È sempre l’area metropolitana di Bari dove il virus circola di più, facendo segnare 741 nuovi contagi. Nella provincia di Foggia i nuovi casi sono 106, nella Bat 165. Nelle provincie meridionali i nuovi contagi sono 135 nel tarantino, 97 nel leccese, 161 nel brindisino. Ci sono sempre casi riferiti a residenti fuori regione, sono 11, per altri 3 casi la residenza non è nota. Scende a 1823 il numero dei ricoverati negli ospedali, 24 in meno rispetto a ieri. Cresce sempre più il numero quotidiano dei guariti, 632 in un sol giorno.