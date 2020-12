L’aria è buona in Puglia, lo dice l’Arpa

C’è un dato che risulta essere positivo per l’ambiente in tempi di pandemia: la qualità dell’aria in Puglia è migliorata. Ad affermarlo è l’Arpa, l’agenzia regionale per l’ambiente, che ha presentato il suo rapporto all’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale. In realtà il rapporto è relativo allo scorso anno, a quando cioè non eravamo ancora stati colpiti dal Covid 19. Ma già i dati erano confortanti e coerenti, lungo la linea del miglioramento, con gli anni precedenti. Tanto da far dire al direttore di Arpa, Vito Bruno, che «continua il processo di miglioramento della qualità dell’aria». Quel miglioramento che continua anche quest’anno, accentuato proprio dalla minore mobilità imposta dal coronavirus e al rallentamento di molte attività produttive e quindi alla minore produzione di polveri sottili e agenti inquinanti. «Il miglioramento della qualità dell’aria, in media, nel 2019 – ha affermato Bruno - è il frutto del combinato disposto di controlli più numerosi, innovazione tecnologica nelle attività produttive, ed una maggiore sensibilità per la tutela ambientale che ci auguriamo continui a crescere tra cittadini e operatori economici. Bisogna tenere alta l’attenzione e proseguire in questa direzione, mantenendo costante il livello qualitativo di monitoraggi e di controlli». Secondo il rapporto presentato, in Puglia ormai da due anni, nessun inquinante, dal benzene al monossido di carbonio, per passare alle polveri sottili, ha superato i limiti normativi, tranne che per l’ozono la cui presenza è favorita dalla collocazione geografica della regione, e quindi dalla maggiore insolazione del territorio non solo pugliese ma di tutto il sud Italia. Aria «buona» quindi in Puglia, nonostante alcune peculiarità, come quella della città di Taranto, gravata dalla presenza del siderurgico. Uno dei pochi nei dal punto di vista ambientale in Puglia.