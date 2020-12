Scende il numero dei ricoverati negli ospedali Covid di Puglia

L'analisi La Puglia è arancione, i parametri migliorano ma le criticità rimangono

La Puglia rimane «zona arancione». Così recita l’ordinanza firmata venerdì scorso dal Ministro della Salute, Roberto Speranza. Nonostante i parametri che determinano i colori delle regioni sono in miglioramento. Lo sono in tutta Italia come in Puglia, dove però la pressione sul sistema