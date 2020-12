Poche luci per un Natale senza precedenti

Natale si vestirà di luci. Poche a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, ma non mancheranno di far sentire il loro calore almeno nelle principali vie dove ci sono le principali attività commerciali. Lo hanno deciso gli assessori alle Attività Produttive, Salvatore Stallone, e alla Cultura, Cristina Piscitelli. Via Bari, via Molfetta, via Cappuccini e via Agostino Gioia, le strade individuate per l’installazione delle luminarie.

«Il Natale che stiamo per vivere è senza dubbio unico, difficile e senza precedenti – ha dichiarato il sindaco, Tommaso Depalma - Ci abbiamo pensato un po’ prima di decidere, poi abbiamo ritenuto giusto e significativo colorare con le luci natalizie solo le vie di Giovinazzo dove sono presenti le principali attività commerciali. Un modo per far sentire la nostra vicinanza a una categoria particolarmente provata da questa emergenza epidemiologica, ben sapendo che quest’anno i commercianti non avrebbero potuto provvedere direttamente per ovvie ragioni. Così come stiamo facendo con le famiglie in difficoltà, abbiamo deciso di dare una mano alle attività commerciali. Questo Natale ce lo ricorderemo per sempre, però è giusto non dimenticare che resta un momento speciale, importante per i bambini e, mai come questa volta, significherà per tutti noi calore e vicinanza».