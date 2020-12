Nonostante i numeri alti, la curva del contagio in Puglia comincia a scendere

I numeri restano alti ma la curva del contagio in Puglia segna una leggera discesa del contagio in Puglia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono solo 9 in più rispetto a ieri. Complessivamente dai 9.693 test effettuati sono risultati 1668 contagiati. Di questi però, oltre la metà, 878, sono nella provincia di Bari. Scende sensibilmente il numero dei nuovi casi, rispetto a ieri, nella provincia di Foggia che fa segnare 208 casi. Un numero appena superiore alla Bat dove i nuovi contagi sono 206. Tra le province meridionali della Puglia è sempre quella di Taranto la più colpita dal Covid 19, con 174 casi nell’ultima giornata. Nelle province di Brindisi e Lecce i numeri sono più contenuti. Rispettivamente i casi sono 87 e 98. Altri 11 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per latri 6 casi la residenza non è nota. Scende leggermente anche il numero dei decessi. Sono 29, di cui 9 nel barese, 2 nel brindisino, 10 nel foggiano, 7 nel leccese, 1 nel tarantino. Scende, e questa è una buona notizia, il numero dei ricoverati. Sono 1881, dodici in meno rispetto a ieri. Cresce il numero dei dimessi, 645 nelle ultime 24 ore.