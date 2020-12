Un dono per i bambini delle famiglie meno abbienti

Sarà un Natale diverso. Lo sarà per tutti ma in particolar modo per quelle famiglie che a causa della pandemia, sono in sofferenza economica. Ma come ogni Natale non bisogna mai dimenticare i bambini. Per questo la Caritas di Giovinazzo ha voluto lanciare una raccolta di giocattoli da destinare, sotto forma di dono, ai bambini e alle bambine che vivono in quelle famiglie che hanno più bisogno. «L’invito - scrive la Caritas - è esteso a tutti, singoli, gruppi parrocchiali, associazioni e chiunque voglia donare incondizionatamente un sorriso, perché infondo, di questo si tratta». Per donare un giocattolo è sufficiente inviare un messaggio ai referenti della Caritas giovinazzese ai numeri 3663114355 (Leo), oppure 3485433796 (Chiara). A chi chiama verrà comunicato età e sesso del bambino o bambina a cui verrà destinato il regalo insieme a un numero identificativo. Nel pieno rispetto della privacy, i doni potranno essere consegnati entro il 20 dicembre alle sede Caritas della parrocchia di Sant’Agostino, preferibilmente il lunedì dalle 17,30 alle 19. Oppure per appuntamento, per venire incontro alle esigenze di tutti. Saranno poi gli operatori della Caritas stessa ad occuparsi della consegna e a fare in modo che ciascun bambino e bambina abbia un regalo della comunità da scartare sotto l’albero il giorno di Natale. «Insieme possiamo fare la differenza – è l’appello - Insieme, con un piccolo gesto, possiamo davvero vivere il senso del Santo Natale e, chissà, provare anche l’emozione di essere Babbo Natale».