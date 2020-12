I due terzi dei nuovi contagi in Puglia sono nel barese e nel foggiano

Dai 9.820 test processati nelle ultime 24 ore, sono emersi 1.659 nuovi contagi in Puglia. In gran parte, oltre mille, suddivisi tra le provincie di Bari e Foggia che registrano rispettivamente 577 e 567 nuovo casi. Nella Bat i contagiati sono 176, mentre nel tarantino i casi nell’ultima giornata sono 159. Nelle provincie salentine si contano 96 casi nel brindisino e 78 nel leccese. Ulteriori 5 casi sono attribuiti a residenti fuori regione, un ultimo caso riguarda un contagiato la cui residenza non è nota. Ancora decessi, sono 34, di cui 14 nel barese, 2 nella Bat, 7 nel foggiano 5 nel leccese e 6 nel tarantino. Continua a rallentare il numero dei nuovi ricoveri, sono stati 10 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.911, e continua a crescere il numeri di chi il virus se lo è lasciato alle spalle. I guariti di giornata sono 631.