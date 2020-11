Un tampone su quattro è risultato positivo

Si dimezza, come per ogni fine settimana, il numero dei tamponi somministrati, ma il numero dei nuovi contagi rimane costante. Nelle ultime 24 ore ne sono stati rilevati, dai 4.151 test, 1.101 casi. La metà circa nella provincia di Bari, 515 i casi registrati, con la provincia di Foggia che ne conta 198, e la Bat 87. Tra le provincie meridionali della Puglia è sempre il tarantino a far segnare il numero più alto di casi, sono 162, mentre nelle provincie di Lecce e Brindisi i nuovi casi sono rispettivamente 65 e 69. Ancora 5 casi riferiti a residenti fuori regione. Ancora alto il numero dei decessi, se ne contano 30, di cui 14 nel barese, 3 nel brindisino, 9 nel foggiano e 4 nel tarantino. Rallenta il numero dei nuovi ricoveri, sono 14 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.901, mentre compie un deciso passo in avanti quello dei guariti dal Covid 19. Sono 544 i negativizzati nella giornata appena trascorsa, tra dimessi e positivi in isolamento domiciliare. Rimane sempre alta la pressione sulle terapie intensive con 212 pazienti ricoverati. Ma il dato è riferito a ieri, con un apparente miglioramento in termini percentuali per la giornata odierna.