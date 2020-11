Scende il numero dei contagi in Puglia

Più tamponi meno contagi. Si possono sintetizzare così le ultime 24 ore sul fronte pugliese del Covid 19. Dai 10.032 test somministrati infatti, sono risultati 1.573 casi positivi, 164 in meno rispetto a ieri, quando i tamponi processati furono 500 in meno. Nel dettaglio, nella provincia di Bari i nuovi casi sono 510, nel foggiano 384. Scende la curva del contagio nella Bat, sono 182 i nuovo casi, ma risale nel tarantino sono registrati 265 contagi. Nel brindisino i nuovi casi sono 99, nel leccese 135. Altri 6 casi riguardano residenti fuori regione, altri 8, la cui residenza non era nota, sono stati riattribuiti. Ancora tanti i decessi, 30 nelle ultime ore, di cui 16 in provincia di Bari, 5 nella Bat, 5 nel brindisino, 3 nel foggiano e 1 in provincia di Taranto. Complessivamente sono 1875 ii ricoverati in ospedale, 20 in più rispetto a ieri, mentre sale il numero dei guariti, 306 nell’ultima giornata. La pressione sulle terapie intensive sembra alleggerirsi in termini percentuali, ma la media complessiva rimane al disopra di quella nazionale. Il dati riferito a ieri è di 201 ammalati che hanno bisogno del maggior sostegno per respirare.