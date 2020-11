Altri 1436 casi in Puglia, 619 nel barese. 52 i decessi

Dai 9.612 test effettuati in Puglia, sono risultati 1.436 casi di positività. Di questi 619 nell’area metropolitana di Bari, 200 nella Bat e 163 nella provincia di Foggia. Nelle province meridionali della Puglia i nuovi positivi sono 117 nel brindisino, 111 nel leccese e 220 nel tarantino. Ci sono sempre nuovi contagi riferiti a residenti fuori regione, nelle ultime 24 ore se ne sono contati 9, mentre altri 3 casi sono stati riattribuiti. Tornano a essere 52 i decessi nell’ultima giornata: 15 nel barese, 5 nella Bat, 31 in provincia di Foggia e 1 in quella di Taranto. Continuano le guarigioni, sono 476 nelle ultime 24 ore, ma rispetto a ieri salgono leggermente, in termini percentuali i ricoveri, 95, che porta il numero complessivo a 1.788. In terapia intensiva, ma il dato è fermo a ieri, i ricoverati sono 210.