Altri 1.511 casi in Puglia ma comincia ad alleggerirsi la pressione sugli ospedali

Quasi 10mila test per 1.511 nuovi casi di Covid 19 in Puglia, 30 decessi. È questo in sintesi il nuovo bollettino emesso dalla Regione. Nello specifico indica 553 nuovi contagi nella provincia di Bari, 308 nella provincia di Foggia e 195 nella Bat. Ancora alti i numeri nelle altre tre provincie pugliesi. Sono stati infatti registrati 184 casi nel tarantino, 104 nel leccese e 156 nel brindisino. Ancora altri 8 casi rilevati a persone residenti fuori regione e ulteriori 3 casi a contagiati la cui residenza non è nota. Tra i decessi si registrano 7 in provincia di Bari, 1 nel brindisino, 2 nella Bat, 8 in provincia di Foggia, 5 nel leccese e 7 nel tarantino. Sale a 1693 il numero dei ricoverati in ospedale, 3 in più rispetto a ieri, mentre il numero dei guariti è di 369 nelle ultime 24 ore. il dato confortante è che le percentuali dei ricoveri, sia nelle corsie Covid che nelle terapie intensive, scende leggermente. Questo significa che la pressione sugli ospedali comincia a diminuire, al tempo stesso la percentuale degli asintomatici nella Regione sale al 96 percento. Nel complesso le curve che indicano la diffusione del virus appaiono stabilizzarsi e cominciano, seppur lentamente, a scendere.