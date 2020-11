Ancora un picco di positivi e di decessi in Puglia, ma oggi nessun nuovo ricovero

Ancora un picco di contagi, 1567 in Puglia, e ancora un picco di decessi, 52 nelle ultime 24 ore. Dai 9770 test effettuati, sono risultati 537 nuovi positivi in provincia di Bari e 407 in provincia di Foggia. Le due provincie rappresentano da sole i due terzi dei contagi registrati in tutta la Regione. Tanti i contagi anche nella Bat, che rileva 162 casi. Ma anche le altre provincie presentano numeri a tre cifre in questo inizio settimana. Si contano 142 nuovi casi nel tarantino, 109 nel leccese e 162 nel brindisino. Altri 7 casi sono relativi a residenti fuori regione, mentre di altri 4 casi la provincia di residenza non è nota. Si contano 13 decessi nell’area metropolitana di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 nella Bat, 21 nel foggiano, 4 nel leccese e 9 nel tarantino. Per fortuna è raddoppiato il numero dei guariti dal Coronavirus rispetto alla giornata di ieri. Hanno lasciato gli ospedali 625 pazienti. Dal bollettino della Regione risulta anche che nelle ultime 24 ore non ci sono stati ulteriori ricoveri, e questo succede per la prima volta nel corso di questa seconda ondata del coronavirus. Rimangono però in ospedale 1690 pazienti e in isolamento domiciliare 31mila 269 positivi.