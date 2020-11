Sotto i mille i nuovi casi di Covid in Puglia, ma metà tamponi

Dimezzato il numero dei tamponi, 3,869 quelli somministrati, scendono al di sotto di mille i nuovi casi di Covid 19 in Puglia. Sono esattamente 980 i contagi rilevati nelle ultime 24 ore, quasi la metà, 404, registrati nella provincia di Bari, che continua a confermarsi quella dove il virus circola di più. Nel foggiano, altra provincia «critica» i nuovi casi sono 168, e nella Bat, provincia vicina al collasso per il numero di casi in rapporto alle possibilità di accogliere i malati, i contagiati sono 187. Anche il tarantino continua a registrare numeri a tre cifre, sono 139 gli ultimi casi registrati, mentre le provincie salentine, al di là di qualche picco registrato nei giorni scorsi, appaiono come le provincie meno esposte al coronavirus. I casi registrati sono 16 nel leccese e 66 nel brindisino. Ulteriori 3 casi sono attribuiti a residenti fuori regione e altri 3 sono stati riclassificati e attribuiti. C’è stato un ulteriore picco di decessi in tutta la Regione, 40 complessivamente, di questi 20 sono nella provincia di Bari, 18 in quella di Foggia, 1 nel tarantino e 1 nel leccese. È costante il numero dei guariti, ben oltre i 300 al giorno, così come rimane basso il numero dei nuovi ricoveri. Dei 1690 ricoverati, 53 nelle ultime 24 ore, 188 sono in terapia intensiva. Quest’ultimo dato si riferisce al giorno precedente.