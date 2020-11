I numeri del coronavirus in Puglia cominciano a essere costanti

Scende, come per ogni fine settimana, il numero dei tamponi somministrati, sono stati 6677, ma il numero dei positivi al Covid 19 rimane alto. Nelle ultime 24 ore sono risultati positivi 1.327 test processati. Nella provincia di Bari, che rimane sempre quella più colpita, i nuovi casi sono 403, mentre il foggiano, altra provincia che presenta situazioni critiche, fa rilevare 397 positivi. La Bat, provincia che ha le struttura sanitarie vicine al collasso, i casi rilevati sono 116. Alti ancora i nuovi casi nel tarantino, che registra 197 contagi, e nel leccese, dove sono stati rilevati 151 nuovi contagi. Torna a numeri più accettabili la provincia di Brindisi che riporta 52 casi. Continuano a emerge casi di residenti fuori regione, sono 7, e di altre persone, 4, la cui residenza non è nota. Torna a crescere la curva dei decessi. Nell’ultima giornata ne sono avvenuti 32. Di questi 4 sono nella provincia di Bari, 1 in quella di Brindisi, 14 nella Bat, 7 nel foggiano 3 nel tarantino, 1 nel leccese e altri 2 sono residenti fuori regione. Sono solo 8 in più i ricoverati nelle ultime 24 ore, il numero complessivo è di 1629, mentre negli ultimi giorni si attesta a oltre 300 il numero quotidiano dei dimessi. Nell’ultima giornata sono guariti dal coronavirus 372 pazienti.