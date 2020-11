Ancora 1.377 casi di Covid in Puglia, 508 in provincia di Bari

Il bollettino quotidiano diramato dalla Regione fa sapere che a seguito di 9.803 tamponi somministrati, sono risultati 1.377 nuovi casi di contagio al Covid 19. Di questi 508 sono registrati nella provincia di Bari, mentre nel foggiano, altra provincia pesantemente colpita i nuovi casi sono 335. Ma a destare le più alte preoccupazioni è la Bat, che con i suoi ulteriori 120 casi, sta vivendo una emergenza che la sta portando vicino alla saturazione dei posti letto e delle rianimazioni. Tanto che i militari del San Marco stanno ultimando di montare un ospedale da campo proprio davanti al Dimiccoli, il presidio ospedaliero di Barletta. Alto il numero dei contagi nel tarantino, che nelle ultime 24 ore ne conta 161, così come nelle provincie salentine. Nel leccese infatti sono stati rilevati 101 casi, e nel brindisino i numeri diventano di nuovo a tre cifre. In questa provincia si contano 144 nuovi casi. Altri 7 contagiati sono residenti fori regione, mentre un ultimo caso è relativo a persona la cui residenza non è nota. Ancora decessi in Puglia, sono 19, di questi 2 sono nel barese, 5 nel brindisino, 1 nella Bat, 5 nel foggiano, 3 nel leccese, 2 nel tarantino. È venuto a mancare anche un residente fuori regione. Complessivamente sono 1629 i ricoverati, 19 in più rispetto a ieri, mentre il numero dei guariti è un po’ più basso rispetto alle 24 ore precedenti, ma la curva, con i 372 dimessi, è decisamente in rialzo. Scende leggermente la percentuale dei ricoverati in terapia intensiva, ma il loro numero rimane intorno ai 200. Secondo la cabina di regia per il contrasto al Covid istituita dal Ministero della Salute, in questi giorni i numeri sono altalenanti ma proiettati verso una minore pressione sul servizio sanitario nazionale. L’Rt, l’indicatore che misura la trasmissibilità del virus, nell’ultima settimana è sceso all’1,18, in Puglia è sceso all’1,24. È un progresso ma il rischio rimane ancora alto.