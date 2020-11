Comincia a scendere il numero dei ricoverati Covid, sale quello dei guariti

Ancora 1.263 casi di Covid 19 in Puglia rilevati dai 9.386 tamponi somministrati. Continua a essere la provincia di Bari la più colpita con 555 casi. Le provincie di Foggia e della Bat registrano oggi rispettivamente 154 e 189 nuovi casi. Anche nel tarantino i numeri continuano a essere alti, sono 187 i contagi rilevati, mentre nelle provincie salentine la curva del contagio sembra offrire un po’ di tregua. Sono infatti 98 i casi nel leccese, 72 in provincia di Brindisi. Ulteriori 6 contagiati sono relativi a persone residenti fuori regione, altri 2 casi riguardano persone la cui provincia non è nota. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati ulteriori 28 decessi, 5 nel barese, 4 nel brindisino, 1 nella Bat, 10 in provincia di Foggia, 2 nel leccese e 6 nel tarantino. Sembra continuare a migliorare la curva dei ricoveri negli ospedali Covid, si registrano 6 in più rispetto a ieri, ma il numero complessivo, 1524, rimane sempre alto, mentre sul fronte delle dimissioni dai reparti ospedalieri la curva sembra essere orientata decisamente verso il meglio. Nell’ultima giornata risultano guariti 349 pazienti.