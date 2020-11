Non accenna a decrescere la curva dei contagi in Puglia

Continuano ad essere alti i contagi registrati ogni giorno dal Dipartimento della Promozione della Salute della Regione. Dai 6.228 tamponi somministrati sono emersi 1234 casi positivi. In buona parte, 495, sono registrati nell’area metropolitana di Bari. Sale e di molto il numero dei contagiati in provincia di Taranto che nelle ultime 24 ore ne segna 245. Nella Capitanata, altra provincia particolarmente colpita dal contagio da Covid 19, i nuovi casi sono 182. Nella Bat i contagi odierni sono 124, nel leccese invece scendono a 94. Il brindisino continua a segnalare sempre meno casi, 88, rispetto alle altre provincie pugliesi. Sono 7 i contagiati residenti fuori regione, mentre un caso è è stato riclassificato. Ancora alto il numero dei decessi, sono 36 quelli registrati oggi, 8 in provincia di Bari, 3 nel brindisino, 2 nella Bat, 16 in provincia di Foggia, 6 nel tarantino. Un ultimo decesso riguarda un residente fuori regione. Nelle ultime 24 ore sono ritenuti guariti dal coronavirus 112 pazienti. Rallenta la curva dei ricoveri, ma con i 1497 pazienti ospitati nelle corsie Covid, di questi 182 sono in rianimazione, la rete ospedaliera pugliese continua a rimanere in sofferenza.