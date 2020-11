In Puglia un tampone su quattro è risultato positivo

Pochi test somministrati in Puglia nelle 24 ore precedenti, ma il numero dei casi positivi torna sopra mille. 1044 per la precisione su 4425 tamponi effettuati. Sull’altalena delle provincie che quotidianamente presentano i contagi maggiori, all’apice oggi c’è Foggia con 426 casi registrati. Nell’area metropolitano di bari i nuovi contagi sono 267, mentre nella Bat sono 110. Nelle provincie salentine, è sempre Taranto a presentare i numeri maggiori con 127 casi, mentre nel leccese e nel brindisino i nuovi contagi sono rispettivamente 71 e 50. Altri 3 casi registrati in Puglia sono riferibili a residenti fuori regione, ulteriori 10 casi la cui residenza non era nota, sano stati riassegnati e riattribuiti. Ancora un picco di decessi, 36 nelle ultime 24 ore, di cui 19 nel barese, 2 nella Bat, due nel brindisino, 8 nel foggiano, 2 in provincia di Lecce e 3 in quella di Taranto. Da inizio pandemia il numero dei decessi è arrivato a 1021. Le notizie confortanti arrivano dal fronte dei guariti, sono 376 nell’ultima giornata. Cresce più lentamente la curva dei ricoverati, 10 in più rispetto a ieri per un totale di 1447. Sta subendo anche un rallentamento il ricorso alle terapie intensive. Nelle 24 ore precedenti sono stati 2 i ricoveri i ricoveri in quei reparti, per un totale di 180 pazienti.