Gli storni e le loro evoluzioni

Alzando lo sguardo verso il cielo, prima del tramonto, non è difficile vedere lo spettacolo che piccoli uccelli disegnano formando velocissime onde che fluttuano. Sono gli storni, passeriformi che a inizio e fine inverno si spostano nelle città alla ricerca di dormitori «caldi» come alberi e pali della luce. Si riuniscono a centinaia, essendo uccelli gregari, come forma di difesa dai falchi, loro predatori. Sono una specie migratoria, anche se i loro spostamenti sono limitati. Belli da vedere con le loro evoluzioni, ma terribilmente infestanti. Per il loro grande numero che produce guano (gli escrementi) che arriva a corrodere per esempio le carrozzerie delle auto. Possono essere anche causa di malattie micetiche e virali. È capace di distruggere interi raccolti perché cerca semi nel terreno, ma si nutre di frutta e olive. L’azione dei diserbanti ha «convinto» questa specie ad abitare le città. In Italia si stima siano presenti da 1 a 4 milioni di esemplari, ma è diffuso in quasi tutto il pianeta. Occhi al cielo, quindi, ad ammirare le evoluzioni degli storni, ma occhio anche alla testa.