Registrato oggi il più alto numero di casi positivi: 1741

Un altro picco di contagi in Puglia frutto del record di tamponi somministrati in 24 ore. Dai 9745 test sono risultato 1741 casi positivi. Di questi 584 sono nella provincia di Bari. Preoccupa anche l’alto numero di contagi in Capitanata, se ne sono contati 524, che insieme ai casi del barese, fanno rilevare oltre i due terzi tra tutti i nuovi casi positivi della Regione. Anche il tarantino fa registrare numeri elevati con i suoi 262, e la Bat con 179 casi. La provincia di Lecce registra ormai da qualche giorno stabilmente numeri a tre cifre. Sono 122 i casi rilevati nella provincia, mentre il brindisino rimane sempre ultima in questa classifica con 62 casi. Altri 9 nuovi contagi sono attribuiti a persone residenti fuori regione, mentre un ultimo caso è stato riclassificato e riattribuito. Scende leggermente rispetto ai giorni scorsi il numero dei decessi. Sono complessivamente 16, di cui 4 nel barese, 5 nella Bat, 5 nel foggiano e2 nel tarantino. Sale a 1407 il numero dei ricoverati, 60 in più di ieri, mentre comincia ad essere più consistente il numero dei guariti, 236 in un giorno.