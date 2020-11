Nelle ultime 24 ore i guariti superano i nuovi ricoveri

Ancora 1350 casi positivi in Puglia, un terso dei quali, 472, in provincia di Bari. Arretra lievemente rispetto a ieri la curva del coronavirus, ma i numeri rimangono sempre alti, tanto che la Regione potrebbe diventare «zona rossa», se i parametri stabiliti dal Ministero della Salute lo richiederanno. Di questo si saprà nelle prossime ore, con le comunicazioni ufficiali attese in serata. Insieme a quella di Bari, sono le provincie di Foggia e Taranto a destare maggiori preoccupazioni con 269 casi per la Capitanata, e 239 nel tarantino. Nelle provincie salentine i nuovi contagi sono 113 nel leccese e 67 nel brindisino. Ci sono 11 casi attribuiti a persone con residenza in altre regioni e 3 casi la cui provincia di residenza non è nota. Sono stati registrati ancora 22 decessi, distribuiti tra Bari 10, e Foggia 12. Per la prima volta dall’inizio della seconda ondata del Covid 19, in Puglia il numero dei guariti,72, supera in saldo, il numero dei nuovi ricoveri, 69. Ma c'è un balzo in avanti dei ricoveri in terapia intensiva. sono 178 i pazienti, 33 in più rispetto a ieri. Complessivamente in ospedale sono in 1407.