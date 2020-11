Ancora un picco di decessi in Puglia, 39 nelle ultime 24 ore

Un’altra giornata nera in Puglia sul fronte del Covid 19. Tra i quasi 9mila test effettuati sono risultati 1434 casi positivi. Sempre grave la situazione nell’area metropolitana di Bari che fa registrare 679 nuovi contagi. Al focolaio individuato ieri in una Rsa di Corato, se ne aggiunto un altro, nella stessa città, in un’altra struttura per anziani, dove sono risultati positivi 48 tra ospiti e operatori. Nella provincia di Foggia i nuovi contagi sono 232, mentre nella Bat 150. Anche il tarantino presenta numeri importanti, sono 183 i casi rilevati, come il leccese dove a rimanere contagiati sono 121. Meno casi nel brindisino che presenta 54 casi. Ci sono ulteriori 15 casi riferiti a residenti fuori regione. Alto il numero dei decessi nelle ultime 24 ore, sono 39 complessivamente, di cui 10 nel barese, 8 nella Bat, 4 nel brindisino, 12 nel foggiano1 nel leccese e 4 nel tarantino. Per fortuna dal coronavirus si guarisce. Hanno infatti lasciato gli ospedali 239 pazienti, ma nelle corsie sono attualmente in 1338, 65 più di ieri. In 145 sono in terapia intensiva. Secondo i report quotidiani riportati dalla Ragione Puglia, il 64 percento dei casi è asintomatico. In termini percentuali i ricoveri e le terapie intensive non presentano da giorni variazioni. Anche se il Covid, proprio negli ultimi giorni, sta mostrando l’alta mortalità della sua azione. L’alto numero dei casi è quindi frutto dell’elevato numero di tamponi che si riflette sull’Rt, l’indice di trasmissibilità del virus, che da qualche giorno rimane stabile se non in leggera flessione. E questa è l’unica buona notizia in questi giorni.