Sono sempre alti i numeri del contagio in Puglia

Rimane sempre alto il numero dei contagi in Puglia. L’ultimo bollettino riporta che dai 7913 tamponi somministrati sono stati rilevati 1332 casi positivi. Sempre la metà dei casi, da quanto riportato risulta essere in provincia di Bari, dove sono stati registrati 667 positivi. Su questo dato incidono anche i 70 positivi rilevati in una Rsa di Corato. Nella Provincia di Foggia i casi odierni sono 189, nel tarantino 153, nella Bat 106. Sale a tre cifre il numero dei positivi nel leccese, sono 110 quelli registrati, mentre nel brindisino i nuovi casi sono 84. Sono 12 i contagiati residenti fuori regione e un caso riguarda una persona la cui provincia non è nota. C’è un ulteriore picco nei decessi, 27 nelle ultime 24 ore, 11 nella provincia di Bari, 2 nella Bat, 8 nel foggiano, 5 nel leccese, 1 nel tarantino. In 92 si sono lasciati il virus alle spalle, ma in 113 hanno fatto ingresso nei reparti Covid degli ospedali pugliesi.