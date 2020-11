Giornata nera in Puglia sul fronte del Covid 19

È record di contagi e di tamponi somministrati, ma anche di decessi. Dagli 8.825 test sono risultati positive 1.245 persone. Di queste 579 nella sola provincia di Bari. Secondo quanto affermato dall’assessore alla sanità pugliese Pierluigi Lopalco, il dato provinciale è frutto di «un recupero di informazioni da parte del laboratorio del Policlinico, riferite a prelievi analizzati negli ultimi cinque giorni». Se l’area metropolitana barese ha contribuito e non poco all’alto numero di nuovi casi, non è da meno la provincia di Foggia che ha fatto registrare 318 contagi nelle ultime 24 ore. Così come ha conciso anche il numero di casi della provincia di Taranto con i suoi 131nuovi contagi. Un po’ meglio le altre provincie. Sono 62 i casi riportati nella Bat, 59 nel leccese e 79 nel brindisino. Anche per oggi ci sono 17 casi riferiti a residenti fuori regione. È picco per decessi, 25 complessivamente. Di questi 17 sono nel foggiano, 3 nel barese, 3 nel tarantino e 2 di residenti fuori regione. La percentuale tra i tamponi somministrati e i casi positivi rilevati è pari al 14 percento. La provincia di Foggia è quella che presenta una percentuale maggiore tra tamponi e casi positivi.