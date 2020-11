Pochi tamponi ma ancora alti i numeri del contagio

Sono 730 i casi positivi nelle ultime 24 ore. Un numero leggermente inferiore rispetto ai giorni scorsi, ma frutto di un più basso numero di tamponi somministrati, 4.103 test, come succede nei fine settimana. Nella provincia barese i positivi sono 276, mentre scendono di circa la metà, rispetto alle 24 ore precedente i nuovi contagi nel foggiano. 155 i casi rilevati. Nella Bat i nuovi positivi sono 81, mentre nel tarantino 54. Nel brindisino e nel leccese i casi rilevati sono rispettivamente 62 e 98. Altri 4 casi sono relativi a residenti fuori regione. Scende il numero dei decessi, se ne sono contati 7, tutti nella provincia di Bari. Non accenna diminuire il numero quotidiano dei ricoverati che arriva a 1.087, ben 54 in più rispetto a ieri, 123 sono in terapia intensiva. Per fortuna, nell’ultima giornata, ci sono 97 pazienti considerati guariti dal Covid.