Ancora 766 nuovi casi in Puglia

Il bollettino quotidiano sull’andamento del Covid 19, emesso dalla Regione, fa registrare 766 nuovi casi. Mentre la provincia di Bari sembra stabilizzarsi sul numero dei contagi, sono riportati 160 casi, a destare più preoccupazione è la provincia di Foggia che fa registrare 203 casi, seguita dalla Bat che ne riporta 167. Anche il tarantino continua con la curva del contagio a tre cifre, sono 106 i nuovi casi, mentre le province di Brindisi e Lecce, presentano numeri più contenuti. 65 il brindisino, 63 il leccese. Ancora 2 casi positivi per residenti fuori regione. Ancora più alto, rispetto a ieri il numero delle vittime del coronavirus. E per la prima volta in tutte le province pugliesi contemporaneamente. Sono 22 i decessi registrati, 4 nel barese, 9 nella Bat, 2 nel brindisino, 3 nel foggiano, 1 nel leccese e 2 nel tarantino. Sono 1003 i ricoverati in ospedale, tre in più rispetto a ieri, 124 di essi sono ricoverati in terapia intensiva, per alcuni di loro lo stato di salute è giudicato «severo».