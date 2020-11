Oltre mille casi positivi in Puglia

Supera di nuovo quota mille il numero dei nuovi casi di coronavirus in Puglia. Nelle ultime 24 ore ne sono stati rilevati 1054, nonostante un numero inferiore, rispetto alla giornata precedente, 7081, di tamponi somministrati. È la provincia di Foggia a far registrare, con 312 casi, il numero più alto di contagi, a cui concorrono i 98 positivi, tra ospiti e personale sanitario, individuati in una residenza sanitaria per anziani. Nell’area metropolitana di Bari i nuovi contagi sono 227. Sempre alti i numeri nella Bat, con 112 casi e nel tarantino con 154 contagi. Nel brindisino e nel leccese i nuovi casi sono 91 e 95. Altri 13 contagiati sono residenti fuori regione. Alto anche il numero dei decessi, 14 in totale, di cui 3 nel barese, 1 nel brindisino, 1 nella Bat, 4 nel foggiano e 5 nel tarantino. Sono esattamente 1000 i ricoverati negli ospedali Covid pugliesi, di questi 124 sono nelle terapie intensive. Sono 96 i guariti nell’ultima giornata.