Una Caretta caretta salvata due volte dalle reti a strascico

Succede anche che una tartaruga della specie Caretta caretta, venga salvata dalle reti a strascico che l’avevano imprigionata, per due volte dallo stesso tranese. E poi liberata dopo le dovute cure, dagli operatori del Wwf e del Centro recuperi tartarughe di Molfetta. Quella del recupero delle tartarughe nel mar Adriatico è ormai diventata un’attività a tempo pieno. Coinvolge le marinerie di Molfetta, Bisceglie e Trani, «educate» dai volontari del centro recuperi a tentare di salvaguardare la fauna marina, naturalmente le tartarughe, che, oltre a correre rischi di estinzione, sono uno dei regolatori dell’habitat marino. L’impegno dei pescatori, in un solo mese ha portato a recuperare ben 26 Caretta caretta e affidate al centro recupero. Di queste 14 sono già state liberate. «Il 40 percento delle tartarughe – ha raccontato all’Ansa il responsabile del Centro, Pasquale Salvemini - presentava i sintomi da embolismo, 7 erano annegate perché rimaste troppo a lungo imprigionate nelle reti, una era incappata in amo e lenza, mentre le altre erano finite nelle reti ma per fortuna in buone condizioni di salute».