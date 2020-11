L'azienda Laeffe dona 16mila mascherine all'intera diocesi

Al di là della facciata più drammatica di questa terribile pandemia, ce n'è un'altra, una facciata che non si vede.

Questo altro lato della medaglia è costituito dalla solidarietà; dai gesti che prendono forma, in silenzio, nel frastuono della quotidianità.

E' il caso dell'iniziativa dell'azienda molfettese Laeffe che, in collaborazione con la propria casa madre, Elf 9-4, ha deciso di voler dare una mano facendo ciò che le riesce meglio: lavorare tessuti.

Nasce così l'idea di produrre e donare ben 16mila mascherine civili e lavabili, di TNT sanitario.

L'azienda, non nuova a questi atti di altruismo cittadino, ha consegnato nella giornata di giovedì i suddetti DPI a don Pasquale Rubini, parroco della chiesa San Bernardino e vicario forano della città di Molfetta.

"Queste mascherine - spiega Davide la Forgia, rappresentante dell'azienda Laeffe - saranno, a loro volta, donate da don Pasquale a tutte le parrocchie della nostra diocesi. Così, le città di Giovinazzo, Terlizzi e Ruvo avranno a disposizione all'incirca quattromila mascherine da utilizzare nelle situazioni di maggior bisogno".

Una rete di solidarietà e di aiuti, dunque, che passeranno di città in città, di parrocchia in parrocchia, per raggiungere tutte le comunità limitrofe.

"Ogni vicario forano - prosegue la Forgia - provvederà ad impiegare le mascherine donate nella maniera più proficua: mettendole a disposizione in chiesa o donandole a quelle famiglie meno abbienti che ne hanno necessità".

Un gesto indubbiamente nobile, quello dell'azienda molfettese, che già a marzo si era resa protagonista di un'iniziativa analoga, donando DPI ai commercianti della città. In quest'occasione, invece, la solidarietà di Laeffe valica i confini cittadini e si mette a disposizione dell'intera diocesi, nel tentativo di rendere meno gravoso il peso di questo momento.