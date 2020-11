Ancora numeri alti nel contagio e ancora decessi

Nel suo primo giorno «arancione», la Puglia segna 946 nuovi casi rilevati da 7.728 tamponi somministrati. Nella provincia di Bari i contagiati sono 259, ma è il foggiano a segnare il picco con 291 casi nelle ultime 24 ore. Contagi che hanno toccato anche il convento dei frati di San Giovanni Rotondo, che è stato chiuso, insieme alla chiesa e alla cripta di Padre Pio, in attesa che tutti i confratelli siano sottoposti a tampone. La Bat nell’ultima giornata segna 97 casi, il tarantino 83. Le provincie salentine rilevano contagi a tre cifre, 106 nel leccese, 109 nel brindisino. Ancora casi che riguardano residenti fuori regione, 3, e altri 2 originariamente di cui non si conosceva la provincia di residenza e che oggi sono stati riclassificati e attribuiti. Ancora alto il numero dei decessi, 13 in totale, di cui 2 nel barese, 2 nel brindisino, 7 nel foggiano e 2 nel tarantino. Sale e di molto anche il numero dei ricoverati. Sono 909 di cui 122, ma è un dato fermo a ieri, sono in terapia intensiva. Rallenta, rispetto ai due giorni precedenti, il ritmo delle dimissioni dagli ospedali dei guariti. Nelle ultime 24 ore sono stati in 127 a sconfiggere il virus.